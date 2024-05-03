聚陽首季EPS 4.63元寫單季次高 Q2淡季不淡將優預期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-03 19:43

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (3) 日公告第一季財報，稅後純益 11.18 億元，季增 22.2%、年增 18%，每股純益 4.63 元，創單季次高、同期新高；展望後續營運，聚陽表示，第二季淡季不淡、優於預期，下半年更可望出現供不應求的情形。

聚陽也公告 4 月營收 22.34 億元，月減 28.5%、年增 6.5%；累計前 4 月營收 108.42 億元，年增 9.2%，寫下同期新高。聚陽說明，4 月有一班船遞延到 5 月，導致營收較前月有明顯差距，但與去年同期相比，出貨量增 7%、價格減 3% , 匯率 (FX) 有利 3%。

聚陽進一步表示，4 月是第二季最淡的月份，以目前訂單來看，5、6 月營收將會跳升，產品組合以及出貨量都優於預期，第二季將呈現淡季不淡，下半年步入補庫存循環，需求明顯大於產能可提供的數量。