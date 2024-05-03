〈世芯法說〉眾多AI晶片案件到手 2026年迎來高光年營運續創高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-03 18:17
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會，總經理沈翔霖重申，2026 年對公司來說，會是高成長的一年，除了北美 CSP 客戶有新一代自製晶片，北美 IDM 客戶 AI 晶片也持續量產，加上中國車用晶片開始放量，是公司營運另一個高峰。
沈翔霖說，世芯 - KY 在 AI ASIC 產業具領先地位，大型 CSP 廠商自行開發 ASIC 的趨勢不變，除了推論晶片、訓練晶片外，也開始開發 CPU 等，現在就連北美新創公司也加入自製晶片行列，整體 ASIC 市場蓬勃發展，因此不擔心同業搶單。
沈翔霖看好，世芯 - KY 可望持續拿下北美大客戶訂單，且公司與台積電 (2330-TW) 合作密切，可望持續取得 CoWoS 的產能，有助出貨動能；也坦言現階段客戶選擇不多，檯面上同業僅五家，包括博通 (AVGO-US)、邁威爾 (MRVL-US)、聯發科 (2454-TW)、公司以及創意 (3443-TW)。
財務長王德善補充，今年營收會顯著成長，明年因客戶產品更迭，成長動能會趨緩，2026 年再迎來強勁成長的一年，除了北美 CSP 大客戶有 AI 新晶片，北美 IDM 客戶的 7/5 奈米案件也持續放量，還有中國車用晶片客戶開始加入貢獻，以及其他客戶的案件，將是非常正面的一年。
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