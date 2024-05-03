〈世芯法說〉眾多AI晶片案件到手 2026年迎來高光年營運續創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-03 18:17

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會，總經理沈翔霖重申，2026 年對公司來說，會是高成長的一年，除了北美 CSP 客戶有新一代自製晶片，北美 IDM 客戶 AI 晶片也持續量產，加上中國車用晶片開始放量，是公司營運另一個高峰。

沈翔霖說，世芯 - KY 在 AI ASIC 產業具領先地位，大型 CSP 廠商自行開發 ASIC 的趨勢不變，除了推論晶片、訓練晶片外，也開始開發 CPU 等，現在就連北美新創公司也加入自製晶片行列，整體 ASIC 市場蓬勃發展，因此不擔心同業搶單。