〈富采法說〉持續看好車用產品 今年仍有雙位數成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-23 17:26
LED 廠富采 (3714-TW) 今 (23) 日召開線上法說會，董事長彭双浪表示，富采的車用產品經過長時間的布局，車用產品去年的營收占比已達 20%，持續看好車用領域，預期今年在車用方面有雙位數成長的表現。
晶電方面，董事長范進雍表示，目前觀察車子市場並無大幅成長，不過 LED 背光直下式比例拉高，以及加大力道導入氛圍燈等因素，使得每輛車使用 LED 的數目大幅增加，在高階車種導入後，也延續到平價車種，因此車用 LED 持續穩健成長。整體車用 LED 展望，范進雍預期，第二季有望回到去年第三季時的高峰水準。
植物照明部分，范進雍提到，由於終端客戶提前下單，因此去年第四季植物照明營收表現高於預期，第一季也有望延續提前下單的態勢，預期淡季不淡，因此對第二季、第三季訂單更有信心。
智能感測方面，晶電主要生產穿戴式產品，范進雍表示，去年第四季表現也較預期來得好。展望今年，范進雍認為，由於高階感測屬於高單價產品，因此仍需觀察總經狀況。不過為避免受到總經狀況不佳影響，在 2 年前就積極導入其他終端客人，預期下半年就會顯現結果，並在明年放量。
隆達部分，董事長唐修穆表示，由於第一季急單效應，預期將抵銷淡季影響，有望較上一季及去年同期成長。展望全年，受惠電動車以及智慧座艙的發展，預期今年整體車用年成長超過 5 成。
如果分別以車用背光、感測與照明來看，唐修穆說明，車用背光包括儀表板、中控板等，大量使用 Mini LED 全陣式可調陣列 (Full Array Local Dimming) 產品，目前已經打入歐美車系，為隆達車用主要的營收來源，將較去年有明顯成長。車用感測方面，座艙監控系統所需的 IR 感測元件，也先後導入陸系及美系車廠，預期今年將有兩位數的成長。至於車用照明部分，除了傳統尾燈，還有車內的氛圍燈以及車外的 LED，目前已逐步導入歐系 Tier 1 車廠，預計 2025 年放量。
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