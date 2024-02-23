〈富采法說〉持續看好車用產品 今年仍有雙位數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-23 17:26

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (23) 日召開線上法說會，董事長彭双浪表示，富采的車用產品經過長時間的布局，車用產品去年的營收占比已達 20%，持續看好車用領域，預期今年在車用方面有雙位數成長的表現。

晶電方面，董事長范進雍表示，目前觀察車子市場並無大幅成長，不過 LED 背光直下式比例拉高，以及加大力道導入氛圍燈等因素，使得每輛車使用 LED 的數目大幅增加，在高階車種導入後，也延續到平價車種，因此車用 LED 持續穩健成長。整體車用 LED 展望，范進雍預期，第二季有望回到去年第三季時的高峰水準。

植物照明部分，范進雍提到，由於終端客戶提前下單，因此去年第四季植物照明營收表現高於預期，第一季也有望延續提前下單的態勢，預期淡季不淡，因此對第二季、第三季訂單更有信心。

智能感測方面，晶電主要生產穿戴式產品，范進雍表示，去年第四季表現也較預期來得好。展望今年，范進雍認為，由於高階感測屬於高單價產品，因此仍需觀察總經狀況。不過為避免受到總經狀況不佳影響，在 2 年前就積極導入其他終端客人，預期下半年就會顯現結果，並在明年放量。

隆達部分，董事長唐修穆表示，由於第一季急單效應，預期將抵銷淡季影響，有望較上一季及去年同期成長。展望全年，受惠電動車以及智慧座艙的發展，預期今年整體車用年成長超過 5 成。