〈富采法說〉去年每股大虧9.02元 彭双浪：今年仍會發放現金股利

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-23 16:11

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (23) 日召開線上法說會，由於持續受到總經狀況不佳，加上傳統淡季效應，富采去年第四季虧損擴大至 39.62 億元，全年虧損 67.83 億元，每股虧損 9.02 元。不過董事長彭双浪表示，今年仍會配發現金股利。

富采 2023 年第四季營收 55.74 億元，季減 9.5%，年減 5%。毛利率 8.1%，季減 0.6 個百分點，年增 0.1 個百分點。營益率 - 14.8%，較 2023 年第三季以及 2022 年同期轉差。稅後虧損 39.62 億元，虧損較 2023 年第三季擴大，每股虧損 5.27 元。

富采 2023 全年營收 223.06 億元，年減 22.8%，毛利率 5.2%，年減 12.1 個百分點，營益率 - 17.9%，較 2022 年表現差。全年虧損 67.83 億元，較 2022 年轉負，每股虧損 9.02 元。

彭双浪指出，雖然去年呈現虧損，以往虧損年度不會發放現金股利，但為了回饋長期支持富采的股東，確定今年會配發現金股利，預計今天就會公告數字。