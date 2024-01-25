鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-25 17:36

全球記憶體模組大廠十銓 (6947-TW) 旗下電競品牌 T-FORCE 今 (25) 日宣布，推出新一代 T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟，採用最新 12 奈米控制晶片，並搭載超薄石墨烯專利散熱片，支援智能熱調節技術及全新進化糾錯技術，以極致規格及優異效能提供電競玩家新世代的飆速體驗。

十銓指出，T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟採用 InnoGrit 最新 12 nm 製程的多核低功耗設計 IG5666 控制晶片，讀取速度最高可達 14,000 MB/s，並具備強化控制器 Security Isolation 功能，利用隔離技術防止資料遭受外部惡意攻擊，提供值得信賴的多面向防護措施。

同時，此產品支援智能功耗管理及熱調節技術，透過內部溫度感測不同工作負載狀態，並自動調節功耗工作管理模式，有效避免過熱使用 SSD。

T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟透過全新進化 4K LDPC(Low Density Parity Check Code) 技術，糾正資料中的錯誤更正碼，優化資料傳輸準確度，並同時支援十銓專業研發的 S.M.A.R.T. 智慧監測專利軟體，讓玩家可隨時監控 SSD 健康度及效能狀況。

十銓秉持永續經營的精神，T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟生產製程皆於無鹵無鉛的友善環境，符合 RoHs 環保規範，包裝更全面使用可回收再生材質，以實際行動守護地球。