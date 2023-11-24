十銓推SSD 一體式水冷散熱 12月底北美上市

十銓 (4967-TW) 旗下電競品牌 T-FORCE 今 (24) 日推出 T-FORCE SIREN GD120S 一體式 SSD 水冷散熱器，獨創 PCIe 2280 規格的 SSD 一體式水冷散熱器，並擁有台灣發明專利，預計 12 月底在北美 Amazon 上架販售。

十銓 SSD 水冷頭與 M.2 2280 尺寸的 SSD 相容，提供優異的散熱效能，讓 PCIe 5.0 SSD 在高負載下最高溫度不超過 54 °C，使 SSD 能保持最佳低溫穩定運作，提供全球玩家 M.2 SSD 高溫有更多元的散熱解決方案。

十銓一體式 SSD 水冷散熱器具備精密鋁合金雙管式水冷頭，搭配雙層導熱貼，讓 SSD 主控晶片與顆粒緊密貼合在銅底的散熱器上，提供優異的散熱效能。水泵採用陶瓷軸心結構設計，搭配三項靜音馬達的組合，達到靜音、高效率且穩定運作的液體循環散熱效果。

此外，水冷散熱器使用 120 mm 規格尺寸水冷排，搭配 13 道高密度鋁鰭片大量增加散熱面積，有效快速排出 M.2 PCIe 5.0 SSD 運作時所產生的高熱，同時使用 12 cm 規格的 ARGB PWM 風扇，可依系統回報的溫度精準調整風扇轉速，進而達到最佳散熱效果同時節能省電，又提供個性化的燈光效果。

T-FORCE SIREN GD120S 一體式 SSD 水冷散熱器全製程使用友善環境工法，符合 RoHS 環保規範，包裝全面採用可回收材料，使 GD120S 於展現散熱強大功能的同時，關懷地球及環境永續。