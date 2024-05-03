【量大強漲股整理】AI應用百花齊放之下，潛力股該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-05-03 17:49

加權指數，今日開高震盪，終場上漲 107.88 點，收在 20330.32 點，成交量 4049 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 168.62 億，投信買超 19.61 億，自營商賣超 14.05 億，三大法人合計買超 174.18 億，其中，投信連買 15 天，累計 532.62 億。

美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.85%，標普 500 指數上漲 0.91%，納指上漲 1.51%，費半上漲 2.17%；聯準會主席鮑爾排除升息的擔憂，不僅提振市場情緒，也讓市場樂觀看待降息即將到來的時間，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率為 58%，11 月至少降息 1 碼的機率為 73%；經濟合作發展組織 (OECD) 2 日上修全球經濟展望，將全球經濟成長快於預期的原因歸功美國強韌的經濟，這為市場樂觀情緒提供另一個理由；(AAPL-US)蘋果，上漲 2.2%，第 2 財季業績超出華爾街預期，執行長庫克 (Tim Cook) 預期，隨著 AI 相關功能推出，本季營收有望重返成長，並宣布高達 1100 億美元的庫藏股計畫，為史上最大規模；行動晶片大廠 (QCOM-US) 高通，大漲 9.74%，週三盤後釋出樂觀的營收和獲利展望，顯示在歷經兩年低潮後，對 AI 功能的需求正在帶動智慧手機市場復甦；台股方面，加權指數，終場上漲 107.88 點，收在 20330.32 點，站穩月線，繼續上攻；台灣 4 月製造業採購經理人指數（PMI）上升至 50.2，為 2022 年 4 月來最高，也是兩年來首度站回榮枯分界線 50 的上方，代表製造業景氣由衰退重返擴張，反映產量和新訂單齊升，尤其是本土客戶的訂單需求好轉，顯示台股基本面相當好，再加上籌碼面和技術面有利多方，台股多頭格局不變。

權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開高震盪，終場上漲 8 元，收在 780 元，企業已承諾赴德國設廠，主要是因為歷經疫情期間的晶片荒之後，歐洲國家開始砸錢投資半導體領域，但專家分析指出，除了高成本之外，人員管理、勞資關係與文化差異才是最需要擔憂的事情；(2317-TW)鴻海，股價開高震盪，終場上漲 2 元，收在 156 元，(NVDA-US)輝達，最新超級 AI 伺服器 DGX GB200 預計下半年開始量產，2025 年放量上看 4 萬台，其中 NVL72 內有 72 個 GPU 及 36 個 Grace CPU，一座機櫃單價上看 9,600 萬元，因為由 (2317-TW) 鴻海獨吃，預計將貢獻 2025 年兆元營收；(2454-TW)聯發科，股價開高震盪，終場上漲 40 元，收在 1040 元，企業預計 5 月 7 日在深圳舉辦天璣開發者大會 MDDC 2024，屆時將發表新款旗艦行動平台「天璣 9300+」，法人分析指出，天璣 9300 晶片組可支援 AI 處理器 APU 790，以提升生成式人工智慧性能，目前非蘋陣營手機市佔率已達 20%，主攻 vivo、小米、OPPO 中系機種為主。

全球最大被動元件積層陶瓷電容 (MLCC) 供應商，(6987-TYO)村田，會長村田恒夫出席投資人會議時表示，觀察當前景氣，感受到中國大陸智慧手機市場零件出貨呈現復甦，來自低階機種及特定客戶高階機種需求增加，因應訂單需求，今年度旗下 MLCC 工廠產能利用率預期將揚升到 85% 至 90%，高於上年度的 80% 至 85%，此消息一出，激勵台股被動元件族群全面上漲。

台灣被動元件龍頭廠 (2327-TW) 國巨，股價終場上漲 30 元，收在 655 元，創下 5 年新高價，日前舉辦法說會，釋出第 2 季營收、毛利率、營益率同步看增的預期，法說會後五家外資同步看多，給予買進或優於大盤評價，且有多家調高目標價，其中一家外資將目標價由原先 745 元上調到 795 元，另一家則是從 695 元上調到 720 元，兩家都給予買進評等。

台灣第 2 大被動元件廠 (2492-TW) 華新科，上漲 4%， 第 1 季稅後淨利 6.17 億元，年增 123%，EPS 1.27 元。法人指出，雖然企業以消費性電子產業為主，但在收購雙信電機後，可望加速拓展工業及資通訊領域，提高抵抗景氣循環能力，今年上半年動能仍相對弱，研判在庫存調節逐漸改善下，本季後有望跟隨市場回升，營運開始回溫。

GPS 定位陶瓷天線全球主要供應商 (6284-TW) 佳邦，上漲 2.08%，竹南二廠開出 GPS 定位陶瓷天線產能有利爭取更高市佔率，再加上企業持續擴大關鍵產品產能及強化產品線，如天線在電動車市場上的應用會愈來愈多，隨著電動車時代來臨，天線產品應能推廣到龐大車用市場。

被動元件廠 (6173-TW) 信昌電，股價亮燈漲停，企業指出，隨著電動車、充電樁快充、邊緣 AI 伺服器和硬體、資料中心、物聯網等需求提升，帶動大尺寸大功率 MLCC 和電阻產品應用機會增加，此外，工業儲能和綠能、智慧電網等應用，也帶動大尺寸被動元件需求，網通應用方面，企業表示 5G 基地台相關射頻元件應用大量增加，也帶動低溫共燒陶瓷技術（LTCC）濾波器所需陶瓷粉末需求增加，為因應 5G 與 AI 應用市場成長需求，持續開發高階及特殊應用微波粉末，未來成長動能可期。

(2486-TW) 一詮，今日上漲 4.34%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，此項技術不僅是全球首創，更順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，預計今年營收將迎來成長動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師