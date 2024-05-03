〈焦點股〉移工小額匯兌業務續增 統振價量齊漲站上所有均線

統振 ( 6170-TW ) 受惠在台移工人數持續增加，帶動移工電信業務市場規模擴大，也挹注旗下專營布局在移工市場的金融科技小額匯兌業務 App-QuickPay 業績，2024 年營收可望逐季攀升，今 (3) 日股價放量上漲 3%，最高 55.5 元站上所有均線。

統振受惠於在台移工人數持續攀升，除了帶動移工電信業務市場規模擴大，也挹注旗下專營布局在移工市場的金融科技小額匯兌業務 App-QuickPay 業績隨著有效註冊會員數的穩定成長而持續創高，貢獻統振第一季營收來自金融與通訊業務明顯年增 31.14%，加上流通事業穩健的銷售業績，雙事業體引擎全啟，齊步推進公司第一季營收繳出年增 28.83% 的亮麗表現。