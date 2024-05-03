睿禾控股進軍澳洲 簽訂台灣首張海外綠氫合作開發協議

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-03 14:08

睿禾控股今 (3) 日表示，昨日下午在台灣駐澳大利亞代表徐佑典與昆士蘭副州長 Cameron Dick 共同見證下，公司完成並簽署與澳洲綠氫大型專案 H2U 的台灣區獨家合作計畫。

睿禾控股表示，該計畫透過利用澳洲便宜的綠電與土地，提供十分具有價格競爭力的綠氫，並轉化合成為綠氨，透過海運運輸至台灣；該計畫為澳洲境內少數成熟且大型的綠氫專案，第一期的計畫預計年產 1 百萬噸的綠氨，並於 2028 年完成工程，並開始投產。整個計畫預計於 2032 年達到 4 百萬公噸的綠氨年產能。

徐佑典說，台澳產業互補，長久以來是緊密的經貿合作夥伴，台灣政府宣示 2050 年的淨零轉型，透過澳洲豐沛的天然資源所產生的綠氫，將能協助台灣達到減碳目標，也促進兩國在永續能源的議題上有更多合作。

昆士蘭州副州長暨財政部長兼貿易與投資部長卡麥隆 · 迪克表示，今日簽署的合作計畫是非常重要的協定。這是在昆士蘭州生產綠氨並出口到台灣的第一步。對於昆士蘭州不斷發展的氫能產業以及更廣泛的台灣與昆士蘭州雙邊關係來說，這是一個重要的里程碑。

澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處執行長 Justin McGowan 在開場歡迎各位嘉賓蒞臨，並表示這是振奮人心的一天。

睿禾控股在能源署與澳洲辦事處商務處積極協助下，經過為期一年的台澳往返與評估，終於簽訂台灣企業第一紙鎖定綠氫料源的獨家開發計畫。H2U 並表示，本計畫共同開發的參與者包括日本三菱重工、韓國東西電力、澳洲皇家孚寶及奧瑞康公司等, 皆是國際上投入氫能發展的能源與運輸巨擘，未來也將協助睿禾控股規劃運輸、儲存與發電的基礎設施設計、發包與維運。

睿禾控股也表示，共同開發合約當中，公司將進一步整合台灣過去在半導體水資源處理領域的技術，並引導更多台灣廠商將相關技術帶入電解水製氫的領域。睿禾控股也將提供再生能源電力預測與調度的技術，進行綠電電解產氫的電力調度服務。也期待此一合作，能強化台澳之間永續能源的戰略合作與夥伴關係。

台灣 2050 年的淨零排碳目標中，當中有 9-12% 將透過氫能來達成。要達成上述國家減碳目標，當中最為挑戰的部分，是如何提供低碳藍氫或是無碳綠氫。而目前全球對於綠氫的製造生產已多達 40 國制定相關戰略與補貼。

台灣在此一議題上，已有相當多的企業宣布投入氫能生態系的應用研發，如燃料電池，氫能巴士，加氫站等等。但台灣建立綠氫社會的挑戰之一，是如何取得具備價格競爭力的綠氫原料。我們都知道，綠氫的生產製造價格，取決於三個基本元素，一是便宜的綠電，二是便宜的土地，三為充沛的水資源。而台灣地狹人綢，上述三要件構成了台灣發展綠氫生產的最大挑戰。

睿禾控股為台灣能源整合服務商，過去十年已協助不同階段的投資人完成 350MW 的太陽能電廠建置，近幾年專注於屋頂型或都會區土地複合使用之太陽能光電開發，並於 2024 年新增 2 億度的綠電投入市場交易。