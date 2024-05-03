〈台幣〉股匯雙漲 強彈逾1.4角 高見32.354元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-03 10:20

新台幣今 (3) 日早盤飆升超過 1.4 角，最高來到 32.354 元，最低價 32.45 元也衝破 32.5 元關卡，進一步推升加權指數大漲超過 200 點，法人分析，聯準會不升息立場，令短端利率大幅下滑，美元走低，再加上日圓反彈的帶動，新台幣近日轉為偏強整理。

新台幣今日以 32.45 元、升值 4.6 分開出後，隨即持續飆升，最高來到 32.354 元，升值達 1.42 角，主要是因市場開始消化聯準會淡化升息可能。

觀察主要亞幣，由於美元指數回跌近 0.36%，盤中日元繼續強彈超過 0.4%，新台幣也升逾 0.35%，韓元和星元升 0.2% 上下，泰銖升 0.1% 左右，人民幣處平盤附近。