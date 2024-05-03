失守6萬美元！專家：比特幣恐進一步跌破5萬美元大關

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-03 09:57

繼 4 月暴跌近 16% 創加密貨幣交易所 FTX 破產以來最大單月跌幅後，比特幣 (BTC) 過去兩天又跌掉約 4%，並失守 6 萬美元大關，該加密貨幣最近的下跌恰逢聯準會 (Fed) 稱利率將在更長時間內保持在較高水平。

Fed 主席鮑爾周三表示，將通膨率降至 2% 非常困難，但稱下一次政策利率變動不太可能是升息，美國總統拜登也對 Fed 今年降息表示樂觀，並重申預測今年結束前 Fed 將會降息。

此外，美國比特幣現貨 ETF 周三 (1 日) 更出現史上最大的單日淨流出金額，分析師最新表示，在有所好轉之前，比特幣面臨的賣壓可能會更為嚴重。

這一旗艦加密貨幣才在 4 月出現 8 個月來首個月線收黑月份，也是自 2022 年 11 月以來最糟糕的一個月。由於居高不下的通膨和圍繞 Fed 利率政策的不確定性令市場承壓，比特幣周三跌勢進一步加劇，今年 2 月以來首次跌破 6 萬美元大關。

Oppenheimer 分析師 Ari Wald 表示，6 萬美元是比特幣的關鍵支撐價位，此價位是 3 月低點跟 100 日移動平均線的大致交匯點，StockCharts.com 首席市場策略師 David Keller 也援引隨機動量指標指出，這也是今年 1 月至 3 月比特幣上漲階段的 38.2% 的回檔位置，當時比特幣漲超 66%。

儘管比特幣的長期上升趨勢仍未改變，但 Wald 認為，周三跌破 6 萬美元支撐證實頭部確立，比特幣恐進一步下跌且有跌至 4.9 萬美元支撐價位的逆趨勢風險，這一價位是 2 月突破點和 200 日平均線，若在此止跌企穩可能為下一輪漲勢奠定基礎，並在未來幾個月至幾季突破歷史新高。

Keller 表示，根據今年第一季上漲 61.8% 的回檔位置和 200 日移動均線，比特幣有跌至 5 萬美元至 5.2 萬美元之間的下行風險，渣打銀行數位資產研究主管 Geoff Kendrick 也認為比特幣適度跌破 6 萬美元，重新打開了通往 5 萬美元至 5.2 萬美元區間的道路，Wolfe Research 的 Rob Ginsberg 更覺得比特幣看起來相當脆弱，可能朝 5 萬美元大關下探。

加密貨幣挖礦公司 Bit Mining 首席經濟學家 Youwei Yang 表示，未來三到四個月的看漲情緒會減弱，風險導向會增強，因市場將密切關注通膨、就業和經濟數據，以防止任何意外衝擊，或對可能的降息抱有信心。

比特幣自今年 3 月中就在 6 萬至 7.4 萬美元之間徘徊，當時創下歷史新高，但多次向上突破失敗，當時市場預估未來幾周比特幣將會出現波動，因為比特幣 ETF 在美國的推出和減半等關鍵利多因素已經過去。