台達電首季獲利探4年低點 5/2法說展望引關注

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-01 11:40

電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 第一季每股純益 2.22 元，寫下 2020 年第一季以後的 4 年單季新低，公司也將於明 (2) 日召開法說，預計市場將關注後續營運可望回溫。

台達電第一季營收 912.97 億元，季減 8.7%、年減 1.67%；毛利率 29.5%，季減 0.9 個百分點、年增 2 個百分點；營益率 8.1%，季減 2.3 個百分點、年減 0.95 個百分點；稅後純益 57.63 億元，季減 35.7%，年減 16.5%。

台達電也將於明日召開法說，而依照上一次法說會時，公司釋出的展望，上半年營收可望年增、全年將保持成長，但首季營運動能放緩，後續營運是否可望回升、展望是否有所變化，預期都將會是明日法說首要關注重點。