三大法人賣超150億元 外資、投信同步加碼長榮航4.6萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-02 18:00

台股今 (2) 日因台積電走弱，終場跌 174.16 點或 0.85%，以 20222.44 點作收，收在今天最低點跌破月線，成交量 3888.6 億元。三大法人今天賣超 150.42 億元，雖然外資站賣方，投信站買方，不過皆同步加碼長榮航，合計 4.6 萬張。

觀察三大法人今日籌碼動向，外資反手賣超 180.8 億元，自營商也賣超 23.82 億元，不過投信則站買方，買超 54.27 億元，三大法人合計賣超 150.42 億元。

外資今天偏愛航空族群，買超長榮航 3.6 萬張，華航 1.8 萬張。同時，外資也買超華南金 1.9 萬張，工信 1.3 萬張，臺企銀 1.3 萬張，緯創 1.1 萬張，潤泰新 1 萬張，國票金 8863 張，以及廣達 8261 張。

外資賣超方面，外資今天大砍面板雙虎，賣超群創 7.2 萬張，友達 2.3 萬張。另外，也減碼聯電 2.3 萬張，中信金 1.5 萬張，陽明 1.1 萬張，新光金 1.1 萬張，大亞 1 萬張，長榮 1 萬張，台積電 8855 張，以及仁寶 8429 張。

投信今天與外資同樣青睞長榮航，買超長榮航 1 萬張。此外，投信也買超聯電 6181 張，中信金 5462 張，至上 2862 張，元大金 2268 張，永豐金 2101 張，群益證、光寶科、聯強與遠傳也進到投信買超前十名。