沖壓件廠和勤4月營收2.16億元年增3% 看好下半年車市需求

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-02 17:32

金屬沖壓件大廠和勤精機 (1586-TW) 今 (2) 日公布 2024 年 4 月營收 2.16 億元，月減 6.17%，年增 3.42%，和勤精機營運有走出谷底跡象，月營收己有連續 9 個月較上一年度同期成長。和勤表示，多項車用零件新品將於下半年陸續量產貢獻營收，疊加汽車產業旺季，下半年的爆發力更加可期。

和勤 2024 年 1-4 月營收爲 8.67 億元，年增 25.68%。

和勤 4 月份兩大業務的營收分別為：車用零件營收 1.69 億元，占比 78.15%；硬碟機構件（VCM Plate）4277 萬元，占比 19.76％。車用零件方面，商用車變速箱零件等去年量產的零件出貨仍然穩定增量，新能源車零件則稍受客戶調整庫存影響，營收略低於上月；硬碟（HDD）零件則因客戶調整存貨庫存水平，使營收略低於上月。

和勤主管指出，中國品牌新能源車短期內快速擴產，引發市場價格戰之外，品牌車廠也進行庫存調整，和勤出貨稍受影響。不過新能源車銷售仍處於高成長階段，且公司持續爭取更多零件供應，預期客戶庫存調整對和勤大約僅有一季的影響，下半年將陸續增加全球銷量第一的中國電動車大廠座椅零件、中國自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統等，客戶將更加分散。