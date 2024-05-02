保誠人壽董事會核准2024年度分紅宣告 11年來皆達中分紅以上水平

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-02 12:36

保誠人壽今 (2) 日宣布，董事會已核准 2024 年分紅保單的紅利宣告，受益於穩健的投資策略及良好的風險控管，即使 2023 年因通膨居高不下、持續的貨幣緊縮政策及國際地緣政治衝突等不利因素，為投資市場帶來高度不確定性，仍可微幅調高部分保單群組之年度紅利，其餘保單群組則維持前一年的紅利水準，這也代表保誠人壽過去 11 年所銷售的分紅保單，皆達到 100% 中分紅以上水平。

保誠人壽通路長蔡淵霖表示，分紅保單每年的實際紅利分配，除了反映過去各項營運績效所累積的盈餘外，亦需考慮未來長期的可能營運績效，以維持分紅帳戶的長期適足性及紅利分配的平穩性為目標，而不是追求短期的獲利。

蔡淵霖強調，保誠人壽透過平穩性原則，保留投資績效較佳年份的部份盈餘於紅利帳戶中，以支應投資績效較差年份的紅利給付，降低短期投資市場波動對紅利分配金額的影響，確保未來年度保單紅利的穩定性，這也說明為何保誠人壽過去 11 年所銷售的保單，皆能維持在 100% 中分紅以上之水平。

近期分紅保單受到消費者關注，保誠人壽提醒消費者，分紅保單包含保證的壽險成分以及不保證的保單紅利等兩大要素。由於分紅為不保證，更需注意保險公司過去的分紅績效及投資實力。

保誠人壽表示，作為台灣巿場唯一長期專注在分紅保單經營的壽險公司，其分紅商品的歷史分紅宣告資訊，皆公告在官方網站供消費者查詢，資訊完全公開透明。