〈焦點股〉航商加徵5月GRI利多不漲？貨櫃三雄連袂跌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-02 11:23

全球各大航商陸續加徵 5 月綜合附加費 (GRI)，貨櫃航商萬海 (2615-TW) 宣布 5 月美西運價調漲 15%、美東漲 11%，不過，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海今 (2) 日盤中股價聯袂仍下跌 2% 上下，反映整體海運市場結構並未缺船。

可觀察到，長榮和陽明前董事長謝志堅最新指出，新貨輪的建造速度和數量應酌量減少；此顯示海運業持續面臨供給過剩壓力，使航商縮班調整因應，並非市場缺船，運價雖有撐但應不容易再見到如同過去的大漲行情。

謝志堅說，以當前的海運市場來看，新貨輪的建造速度和數量應酌量減少，並將絕大多數新船用來汰換舊船和長租船。

謝志堅也建議船公司，在考慮到不斷變化的貿易模式下，需採取更謹慎的方式擴展船隊，才能更彈性成長。

就短期來看，貨攬業者認為，中國五一黃金周後，北美貨主補庫存需求會大增，因而多家海運公司宣布 5 月加收 GRI，其中，CMA、COSCO 和長榮均在 5 月 1 日起每 20 呎櫃加收 2000 美元，陽明和 ONE 加收 1000 美元。若順利加收，美國線運價有望再漲 20% 之上。