期交所：5/2起新增群光等4檔股票期貨及3檔ETF期貨

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-29 19:31

期交所今 (29) 日表示，自 5 月 2 日起，新增群光期貨、神基期貨、至上期貨、小型技嘉期貨等 4 檔股票期貨，以及群益臺灣精選高息 ETF 期貨、復華臺灣科技優息 ETF 期貨、中信高評級公司債 ETF 期貨等 3 檔 ETF 期貨，屆時可供交易之個股期貨檔數將增至 275 檔；另除中信高評級公司債 ETF 期貨收盤時間為下午 4 點 15 分外，其餘 6 檔收盤時間均為下午 1 點 45 分。

期交所每季依市場狀況及交易規則檢視上市、櫃證券是否符合股票期貨標的選取之標準，此次於檢視後新增群光期貨等 7 檔個股期貨，前揭新增檔數上市時之契約交割月份包括 113 年 5 月、6 月、9 月、12 月及 114 年 3 月等兩個近月份及接續的三個季月份之契約，有關契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，可以至期交所網站查詢。

今年以來證券市場交易熱絡，亦使股票期貨交易需求提升，交易人可透過相同標的之股票期貨進行避險及策略性交易，使得股票期貨交易量同步增溫，根據期交所統計，個股期貨 113 年日均量 (至 3 月底) 為 26 萬 6,697 口，較去年同期成長 60%，未平倉量亦受帶動，113 年 3 月底未平倉量 62 萬 2,679 口，亦較去年同期成長 44%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。