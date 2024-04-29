期交所：5/2起新增群光等4檔股票期貨及3檔ETF期貨
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-29 19:31
期交所今 (29) 日表示，自 5 月 2 日起，新增群光期貨、神基期貨、至上期貨、小型技嘉期貨等 4 檔股票期貨，以及群益臺灣精選高息 ETF 期貨、復華臺灣科技優息 ETF 期貨、中信高評級公司債 ETF 期貨等 3 檔 ETF 期貨，屆時可供交易之個股期貨檔數將增至 275 檔；另除中信高評級公司債 ETF 期貨收盤時間為下午 4 點 15 分外，其餘 6 檔收盤時間均為下午 1 點 45 分。
期交所每季依市場狀況及交易規則檢視上市、櫃證券是否符合股票期貨標的選取之標準，此次於檢視後新增群光期貨等 7 檔個股期貨，前揭新增檔數上市時之契約交割月份包括 113 年 5 月、6 月、9 月、12 月及 114 年 3 月等兩個近月份及接續的三個季月份之契約，有關契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，可以至期交所網站查詢。
今年以來證券市場交易熱絡，亦使股票期貨交易需求提升，交易人可透過相同標的之股票期貨進行避險及策略性交易，使得股票期貨交易量同步增溫，根據期交所統計，個股期貨 113 年日均量 (至 3 月底) 為 26 萬 6,697 口，較去年同期成長 60%，未平倉量亦受帶動，113 年 3 月底未平倉量 62 萬 2,679 口，亦較去年同期成長 44%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。
本次除增掛群光等個股期貨外，同時加掛如群益臺灣精選高息及復華臺灣科技優息等現貨交易熱絡之 ETF 期貨，新增標的涵蓋了近期熱門 AI 相關個股、高股息及債券型 ETF 等投資題材，交易人可多加利用。目前期交所提供之股票期貨檔數將自目前 268 檔增加為 275 檔，其中部分高價股亦有加掛契約乘數為 100 的小型股票期貨，提供交易人更多選擇，以增進期貨市場避險功能。
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