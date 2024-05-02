比亞迪4月銷量激增48% 海外銷量再創新高 新勢力銷量也出爐

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-02 10:00

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周三（1 日）發布產銷快報，4 月新能源車銷量為 31.32 萬輛，年增 48.96%，且海外銷量再創新高，衝上 41,011 輛。

據《中國證券報》報導，今年 1～4 月，比亞迪新能源車銷量累計 93.95 萬輛，較去年同期增長 23.24%，3～4 月月銷量均超 30 萬輛。

比亞迪銷量遙遙領先的背後，是比亞迪持續擴大產品矩陣，仰望、騰勢、方程豹等品牌在各大細分市場持續發力。今年 2 月，比亞迪人民幣百萬級純電超跑仰望 U9 上市。

比亞迪也在加快出海腳步，4 月海外銷量衝到 41,011 輛，再寫新高。

國投證券認為，今年比亞迪預料會有更多車型加快出海，如宋 Plus、騰勢 D9、漢 EV 等，全年出口量有望達到 40 萬～50 萬輛。由於海外車型售價較高、盈利性更好，有望給比亞迪帶來顯著業績貢獻。

造車新勢力 4 月銷量數據同樣看點十足：鴻蒙智行 4 月全系交付新車 29,632 輛，蟬聯新勢力品牌月銷量冠軍；截至 4 月 30 日 24 時，小米汽車 SU7 鎖單量達 88,063 輛，4 月交付量為 7,058 輛；蔚來汽車 (NIO-US) 4 月交付 15,620 輛新車，較去年同期暴增 134.6%；理想汽車 (LI-US)(02015-HK) 4 月交付 25,787 輛，年增 0.4%。

小米汽車表示，正在積極擴充 SU7 的產能，加速交付，確保達成今年年交付 10 萬輛的目標。小米汽車官方訂購頁面顯示，SU7 標準版交付時間約 28～31 周、Pro 版 30～33 周、Max 版 33～36 周。

小米創辦人雷軍說：「大家現在都是拿放大鏡看小米 SU7，我們壓力很大。」這意味著，小米汽車的大考才真正開始，包括產品品質、交車時間、新老車主權益等。

不過，哪吒汽車 4 月交付 9,017 輛，年降 18.6%。

哪吒 L 是哪吒汽車的轉折點，產品面向大眾市場，絕非此前的哪吒 GT。不過，哪吒至今尚未 IPO，加上品牌在價格戰略上態度偏保守，喪失了部分市占率。在這樣的背景下，哪吒想要進入新勢力第一梯隊，恐怕還有漫長道路要走。