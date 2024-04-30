「雲端」大撒幣！3-12月各期雲端發票增開30萬組500元獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-30 18:24

雲端發票中獎機率更高了！財政部賦稅署表示，今年 3-12 月期各期統一發票開出特別獎 1 組、特獎 1 組，頭獎至六獎各 3 組；雲端發票專屬獎 100 萬元獎 30 組、2,000 元獎 1 萬 6,000 組、800 元獎 10 萬組及 500 元獎 195 萬組，每期共開出 206 萬餘組。

財政部賦稅署說明，為妥善運用統一發票給獎經費，並提高消費者索取雲端發票誘因，該署規劃今年 3-12 月期各期統一發票將增開雲端發票專屬獎 500 元獎 30 萬組，每期組數由 165 萬組增加至 195 萬組，其餘獎別維持與今年 1-2 月期各期開獎組數相同，今年 3-12 月期每期雲端發票專屬獎將開出 206 萬 6,030 組，讓民眾享有更多中獎的小確幸。