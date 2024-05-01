〈5月報稅季〉7-11提三大攻略 助民眾抗通膨
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-01 10:47
4 月電價漲，5 月繳稅旺季又到來，超商龍頭統一超 (2912-TW) 指出，7-ELEVEN 與民眾齊抗通膨，提出三大攻略，包括繳納停車費及房屋稅送購物金、OPENPOINT 點數折抵代收帳單同享優惠，以及請捐款支持公益的消費者喝咖啡。
統一超說明，因應繳稅季到來，提出三個攻略與消費者抗通膨護荷包。
第一，OPENPOINT 會員至 7-ELEVEN 門市繳納停車費和房屋稅，不限金額任一筆即贈購物金。
自 5 月 1 日起，全台 ibon 便利生活站化身離家最近的 24 小時繳稅服務平台，3 萬元以下綜合所得稅單可直接列印小白單，於櫃檯原地繳納；5 月 1 日至 5 月 28 日，7-ELEVEN 再推繳費、繳稅贈購物金活動，活動期間至全台門市繳納停車費或房屋稅，任一筆即贈門市商品購物抵用券 (金額隨機)，最高可得 77 元。
第二，7-ELEVEN 推指定民生用品限時優惠買 1 送 1，以及 Watts 均一價 59 元專區。
7-ELEVEN 說明，針對住宅區、主要幹道、外宿學區等近 400 店規劃「用品量販專區」貨架，品項涵蓋洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，有效帶動來店數成長逾 30%。
第三，捐款支持公益還能節稅 OPENPOINT APP 請消費者喝咖啡
統一超說明，APP 線上捐款大躍進邁向億元大關，捐款人數成長 5 倍，尤其訂閱制讓民眾可採定期定額扣款、大幅增加勸募量能，定期定額勸募占總金額比重約 20%；其中，民眾對環境議題的關注提升，帶動生態環境類別募款成長近 30%。
即日起至 6 月 30 日，統一超規劃於 OPENPOINT APP 捐款符合定期定額捐款 200 元以上及期數 2 期以上，捐款節稅可獲 CITY CAFÉ。
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