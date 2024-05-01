〈5月報稅季〉7-11提三大攻略 助民眾抗通膨

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-01 10:47

統一超說明，因應繳稅季到來，提出三個攻略與消費者抗通膨護荷包。

第一，OPENPOINT 會員至 7-ELEVEN 門市繳納停車費和房屋稅，不限金額任一筆即贈購物金。

自 5 月 1 日起，全台 ibon 便利生活站化身離家最近的 24 小時繳稅服務平台，3 萬元以下綜合所得稅單可直接列印小白單，於櫃檯原地繳納；5 月 1 日至 5 月 28 日，7-ELEVEN 再推繳費、繳稅贈購物金活動，活動期間至全台門市繳納停車費或房屋稅，任一筆即贈門市商品購物抵用券 (金額隨機)，最高可得 77 元。

第二，7-ELEVEN 推指定民生用品限時優惠買 1 送 1，以及 Watts 均一價 59 元專區。

7-ELEVEN 說明，針對住宅區、主要幹道、外宿學區等近 400 店規劃「用品量販專區」貨架，品項涵蓋洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，有效帶動來店數成長逾 30%。

第三，捐款支持公益還能節稅 OPENPOINT APP 請消費者喝咖啡

統一超說明，APP 線上捐款大躍進邁向億元大關，捐款人數成長 5 倍，尤其訂閱制讓民眾可採定期定額扣款、大幅增加勸募量能，定期定額勸募占總金額比重約 20%；其中，民眾對環境議題的關注提升，帶動生態環境類別募款成長近 30%。