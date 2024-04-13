今年報稅霧煞煞？KPMG：3大提醒 避免踩雷遭罰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-13 11:00

因 2023 年施行反避稅的 CFC 制度，今年 5 月首次申報綜所稅時，若納稅義務人持有 CFC，除符合豁免資格規定外，申報 CFC 時務必深入瞭解相關規範。此外，報稅時應要多加留意所得性質，以免申報錯誤，後續被要求補稅甚至裁處罰鍰。

此外，今年報稅時，除每人基本生活費從 19.6 萬元調高至 20.2 萬元，個人免稅額、標準扣除額及各類特別扣除額等皆未調整。KPMG 稅務辦公室主持會計師洪銘鴻，提出今年報稅時有三大應注意之處。

1. 出售未上市櫃公司股票應併入基本所得額

2023 年有出售未上市（櫃）股票及未登錄興櫃者，若有出售利得，應評估有無須申報基本所得額的必要。計算基本所得稅時，年度之基本稅額如未超過 670 萬或 2023 年繳納之一般所得稅已超過應納之基本所得稅者，並無稅負。

此外，若出售之未上市櫃及未登錄興櫃股票係未依《公司法》第 162 條規定經主管機關簽證發行股票者，依規定非屬證券交易，不需納入個人基本所得課稅，但須納入綜所稅申報財產交易所得。

洪銘鴻提醒，若 2023 年有出售未上市櫃公司股票或股權之情事，應確認處分之公司是否簽證發行股票，始能正確分類交易性質並正確申報所得稅，以免有漏報或誤報而產生處罰之風險。

2. 出售個人公司股權，小心被罰款外還要申報房地合一稅

房地合一稅 2.0 增列兩項課稅標的，防止透過移轉型態來避稅：（一）交易預售屋及其坐落基地；（二）交易持股 (或出資) 過半數營利事業的股份 (或出資)，且該營利事業股權 (或出資) 價值 50% 以上，是由我國境內房地構成。

洪銘鴻提醒，凡符合第二項者，其交易所得不併入綜所稅或基本所得額課稅，而是按房地合一稅分離課稅，並依股份或出資額之持有期間適用稅率為 15% 至 45%。此外，出售公司所持有的房地價值係按「時價」，而非帳列價值認定，申報時應了解相關計算規定。

3. CFC 首度實施，應為今年申報預作準備

因應 2023 年元旦起上路施行之 CFC 制度，個人於今年 5 月首次申報綜所稅時，除符合 CFC 豁免資格規定外，另須遵循「個人 CFC 辦法」，填報「個人及其關係人持股明細表」、「個人及其關係人結構圖」及「個人受控外國企業（CFC）營利所得計算表」等申報書表，揭露 CFC 投資收益相關資訊，依持有 CFC 之持股比率及持有期間計算「CFC 營利所得」後，再將「CFC 營利所得」併入「個人所得基本稅額申報表」之海外所得，計算基本稅額。