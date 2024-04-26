〈5月報稅季來了〉今年報稅好簡單！ 附件免郵寄、拍照上傳最多可7張 6/11截止

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-26 16:06

報稅越來越簡單，朝向 e 化和優化！財政部北區國稅局今 (26) 日表示，5 月份所得稅報稅季節即將來臨，民眾採用網路完成 112 年度綜合所得稅結算申報後，若有應檢附單據，可透過網路傳送附件檔案，上傳成功後，無須再郵寄或親自遞送紙本單據，省時又方便。

國稅局指出，財政部為賡續推動綜合所得稅網路申報附件單據電子化及上傳普及化，再度精進申報附件上傳功能及延長上傳期限，於今年 5 月申報 112 年度綜合所得稅時實施，重點如下：

一、附件上傳檔案總容量升級為 15MB。

每戶附件上傳檔案總容量由 10MB 提升至 15MB。上傳檔案格式限清晰可辨識的 JPG、PNG、PDF 檔案且不可加密；如以手機拍照，可直接上傳約為 5~7 張相片，如附件張數較多者，建議掃描成 PDF 檔後再上傳。

二、網路附件上傳服務時間延長至申報期限屆滿後 10 日。

財政部電子申報繳稅服務網（http://tax.nat.gov.tw）新增附件上傳系統連結，比照紙本收件期間，開放系統服務時間自 113 年 5 月 1 日起至 6 月 11 日止。民眾可於申報期間（5 月 1 日至 31 日）透過綜合所得稅網路申報系統附件上傳功能上傳；或於 113 年 6 月 11 日前，透過財政部電子申報繳稅服務網的附件上傳功能上傳。

民眾如需增（刪）附件電子檔案，可於網路附件上傳服務時間，重新上傳，系統會以最後一次成功上傳的檔案作為附件檔，於上傳 30 分鐘後，可至附件上傳功能系統或透過財政部電子申報繳稅服務網查詢是否已上傳成功。