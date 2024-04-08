〈貨攬三雄看貨運〉電商、AI出貨旺 中菲行料空運將顯著增長

海運方面，中菲行指出，為了應對新年後期的貨櫃裝載率下降問題，船公司在 3 月上旬分別在歐洲西航和泛太平洋東航航線削減了 35% 和 25% 的過剩運力，但 3 月下旬則不再採取類似的空船策略，反而運用充分優化的船隊部署，因應中國清明節、印尼開齋節、泰國和緬甸的潑水節等節日相關的節前貨物，需求激增。