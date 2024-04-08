〈貨攬三雄看貨運〉電商、AI出貨旺 中菲行料空運將顯著增長
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-08 18:46
貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (8) 日公布 3 月合併營收為 19.56 億元，月增 22.88%，年增 7.18%，為 4 個月來相對高點，第一季合併營收 54.49 億元，年增 2.42%，中菲行指出，觀察到中國電商貨物激增，預料空運市場將於第三季出現顯著增長。
中菲行說明，3 月以來因部分產業回補庫存，加上電商商品、人工智慧晶片和伺服器需求激增，帶旺空運市場。
中菲行進一步觀察，中國電子商務貨物量激增，大量湧入中國南部機場，並迅速擴展到中國其他口岸，加上美歐消費需求正緩慢復甦，中菲行預期，第三季空運將出現更顯著的增長。
海運方面，中菲行指出，為了應對新年後期的貨櫃裝載率下降問題，船公司在 3 月上旬分別在歐洲西航和泛太平洋東航航線削減了 35% 和 25% 的過剩運力，但 3 月下旬則不再採取類似的空船策略，反而運用充分優化的船隊部署，因應中國清明節、印尼開齋節、泰國和緬甸的潑水節等節日相關的節前貨物，需求激增。
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