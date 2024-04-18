榮運大園物流中心Q4開幕 定位亞太發貨轉運中心

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-18 18:38

榮運說明，今年地緣政治風險未歇、中國進口需求疲軟，以及極端氣候推升大宗商品價格等不確定因素，所幸對榮運的營運面影響不大。

展望今年，榮運規劃，子公司長榮物流成立的大園國際物流中心，預計第四季開幕，此據點將定位為亞太區發貨 / 轉運中心，連結客戶需求，提供存儲、轉運保稅和非保稅貨物的物流方案，並有效提升客戶物流效率、撙節成本。

另一方面，長榮高雄第七貨櫃中心於去年 5 月正式營運，榮運也陸續承攬其倉儲及船邊解櫃作業。

榮運強調，內陸運輸業務會積極參與國內進出口大型運輸標案，並開發獲利較佳的進出口 CY 運送，承攬大型賣場物流中心複合式運輸業務。

對於全球主要經濟體景氣看法，榮運提到，主要經濟預測機構均上修 2024 全球經濟成長預測值，中國雖沒有以前那麼好，但已有恢復。

榮運目前各種業務中，貨櫃運輸業務設有 5 座車庫、172 部曳引車和 740 部板架；內陸貨櫃場有 2 座，主要用以貨櫃進出管制吊卸、進出口貨物倉儲；而台中港貨櫃碼頭有 10 家直靠航商客戶，遍及兩岸、東南亞及東北亞，配有高效率的碼頭作業機具與 40 部船邊專用解櫃車輛；客車業務則有 58 部遊覽車。