〈世界法說〉Q1毛利率24%優預期 EPS 0.77元探六年低點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-30 17:23
世界先進 (5347-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布第一季財報，受淡季影響以及市況未明顯復甦，首季稅後純益降至 12.72 億元，季減 46.7%，年減 6.7%，每股稅後純益 0.77 元，下探六年低點。
世界原預期，首季晶圓出貨量季減 6-8%，實際結果優預期，僅季減 4%，毛利率也因認列一次性長約收入，實際結果優於預估的 21-23%，達 24%。
世界第一季營收 96.33 億元，季減 0.4%，年增 17.7%，毛利率 24%，季增 1 個百分點，年減 6 個百分點，營益率 12.8%，季增 3.1 個百分點，年減 3.9 個百分點，稅後純益 12.72 億元，季減 46.7%，年減 6.7%，每股稅後純益 0.77 元。
以製程區分，世界仍以 0.18 微米及以下製程為主，營收比重 59%，0.5 微米與 0.35 微米各約 15%，0.25 微米則約 11%；以產品區分，電源管理 IC 占大宗，營收比重達 65%，大面板驅動 IC、中小面板驅動 IC 分別為 19%、11%，其他 5%。
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