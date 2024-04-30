〈世界法說〉Q1毛利率24%優預期 EPS 0.77元探六年低點

世界原預期，首季晶圓出貨量季減 6-8%，實際結果優預期，僅季減 4%，毛利率也因認列一次性長約收入，實際結果優於預估的 21-23%，達 24%。

以製程區分，世界仍以 0.18 微米及以下製程為主，營收比重 59%，0.5 微米與 0.35 微米各約 15%，0.25 微米則約 11%；以產品區分，電源管理 IC 占大宗，營收比重達 65%，大面板驅動 IC、中小面板驅動 IC 分別為 19%、11%，其他 5%。