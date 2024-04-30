外資連三買！累計4月仍賣超台股1518億 今年以來轉為賣超112億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-30 18:21

台股今 (30) 日在台積電及聯發科遭殺尾盤的情況下，終場下跌 98.92 點，以 20396.6 點作收，成交量縮至 3575.85 億元。三大法人今天合計買超 32.66 億元，其中外資呈現連 3 買，今天買超 23.39 億元，持續加碼開發金、國泰金，不過昨 (29) 日大買的中信金，今天遭大砍 1 萬張。

台股四月出現大震盪，儘管一度創下 20883 歷史高點，但高低點震盪高達 1592 點，外資單月賣超台股達 1518 億元，扭轉今年前三月的買超趨勢，累計今年來賣超 112 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，今天三大法人交易量不大，外資與投信同站買方，外資買超 23.39 億元，呈現連三買，投信則買超 17.86 億元；自營商則站賣方，今天賣超 8.59 億元，三大法人合計買超 32.66 億元。

外資昨日偏愛金融股，雖然今天雖加碼金融族群，不過資金轉向開發金與國泰金，外資今天買超開發金 1.1 萬張，國泰金 8898 張。另外，外資還買超友達 1.6 萬張，聯電 8783 張，華航 8395 張，陽明 8102 張，旺宏 6636 張，高力 5345 張，臺企銀 4983 張，以及長榮 4477 張。

昨天外資買超最多的中信金與新光金，今天則遭到外資減碼，外資今天大砍新光金 2.2 萬張，為今天外資賣超最多，中信金也遭賣超 1 萬張。此外，外資也賣超中石化 1.9 萬張，矽統 7745 張，鴻海 5878 張，中工 5857 張，力積電 5730 張，華新 5094 張，台泥 4578 張，以及京元電子 4562 張。

投信買超方面，今天再加碼中信金 1.2 萬張，同時也買超長榮航 7057 張，達麗 6102 張。其他包括寶成、智邦、國產、台光電、陽明、群光以及可成也都進到投信買超前十名。