台股近一年報酬率逾3成居全球第一 法人看好亞洲這三國前景
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-30 15:25
全球各大股市 4 月以來皆呈盤整態勢，其中，台股歷經站上 2 萬點、屢創歷史新高，以及單日重挫千點等重大事件，但觀察各主要股市近一年走勢可發現，台股近一年漲幅超過 3 成，位居第一名，法人表示，新興市場中，亞洲多個國家都有強勁的成長前景，並以台灣、印度、印尼最為看好。
根據 Bloomberg 統計，截至 4 月 29 日為止，全球各主要股市中，近一年報酬率前五名分別是，台灣加權指數 31.56%、日經 225 指數 31.46%、美國 S&P500 指數 22.71%、印度 SENSEX 22.19%，以及巴西聖保羅指數 21.95%。
先機亞太股票入息基金投資團隊表示，人工智慧 (AI) 的長期趨勢已確立，因此，我們對科技產業的信心不斷增強，從短中期的角度來看，最看好的國家是台灣，是因為台灣擁有世界一流的科技產業，同時，由於未來全球即將進入降息周期，對亞洲國家和亞洲股市來說，大致上是有利的。
先機亞太股票入息基金的前十大持股中，前三名都是台灣公司，分別是鴻海、台積電及聯發科，持股比率皆超過 7%，先機亞太股票入息基金投資團隊表示，以目前投資的台灣科技公司為例，都持續受益於亞洲，甚至全球強勁且不斷增長的需求，如鴻海 (2317-TW) 在印度的工廠生產 iPhone，為國內和全球客戶生產手機；我們同時持有聯發科 (2454-TW)，它是世界上最大的晶片設計商之一，按銷量計算，該公司銷售的手機晶片數量超過任何其他公司，雖然它是一家跨國公司，但許多晶片都被中國的手機製造商使用。
先機亞太股票入息基金投資團隊表示，印度和印尼分別是亞太地區第二和第三大新興市場，兩國都有強勁的成長前景。
我們認為，與中國等該地區其他新興市場相比，它們面臨的地緣政治風險較低，以印度為例，2023、2024 財年經濟成長超過 7%，預計未來幾年將繼續以 6.5% 至 7% 左右的速度成長，同時，印度人口結構良好，擁有大量年輕人口，不僅擁有眾多全球領先企業，而且還擁有一些非常有吸引力的國內消費股票。
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