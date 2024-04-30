台股近一年報酬率逾3成居全球第一 法人看好亞洲這三國前景

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-30 15:25

全球各大股市 4 月以來皆呈盤整態勢，其中，台股歷經站上 2 萬點、屢創歷史新高，以及單日重挫千點等重大事件，但觀察各主要股市近一年走勢可發現，台股近一年漲幅超過 3 成，位居第一名，法人表示，新興市場中，亞洲多個國家都有強勁的成長前景，並以台灣、印度、印尼最為看好。

根據 Bloomberg 統計，截至 4 月 29 日為止，全球各主要股市中，近一年報酬率前五名分別是，台灣加權指數 31.56%、日經 225 指數 31.46%、美國 S&P500 指數 22.71%、印度 SENSEX 22.19%，以及巴西聖保羅指數 21.95%。

先機亞太股票入息基金投資團隊表示，人工智慧 (AI) 的長期趨勢已確立，因此，我們對科技產業的信心不斷增強，從短中期的角度來看，最看好的國家是台灣，是因為台灣擁有世界一流的科技產業，同時，由於未來全球即將進入降息周期，對亞洲國家和亞洲股市來說，大致上是有利的。

先機亞太股票入息基金投資團隊表示，印度和印尼分別是亞太地區第二和第三大新興市場，兩國都有強勁的成長前景。