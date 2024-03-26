〈彰銀法說〉揮動獲利「雙翅膀」 總資產邁向3兆元 股利樂觀待4月決議

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-26 16:46

彰化銀行 (2801-TW) 今 (26) 日舉行 2023 年第四季線上法人說明會，由副總經理兼發言人王淑芳主持，會中公布 2023 年第 4 季營運績效及 2024 年業務重點，彰銀稅後純益達 129.82 億元，EPS 1.2 元，連續 4 年正成長，皆創歷史新高，且總資產逼近 3 兆元。

彰銀 2023 年稅後盈餘達新臺幣 129.82 億元，年增 18.33%，相較 2020 年翻倍成長，每股盈餘 (EPS) 成長至 1.20 元，資產規模已達新臺幣 2 兆 9 仟除億元，上看 3 兆元，淨值也逐年提升，逾放比更連續 3 年皆維持下降趨勢，自 2020 年高峰 0.38%，到今年 2 月下降為 0.17%，覆蓋率較去年同期成長 55.31%，資產品質明顯提升，可望將成長動能延續至今年的經營表現。

王淑芳表示，2023 年的亮眼經營績效主要來自核心存放款業務穩定成長，且海外業務量提升，財富管理業務的產品銷售動能優異，加上財務投資在利差因素及靈活配置下，都讓這兩年的獲利大幅增加。

展望今年，王淑芳表示，隨著國內製造業景氣可望隨著庫存去化告一段落、終端需求緩慢復甦好轉，臺灣出口情況可望較去年改善，同時帶動民間投資動能回溫，彰銀將會把握業務商機，致力強化「雙翅膀」營運策略，以「企金」與「海外」為主翅膀，「個金」及「財富管理」業務為次翅膀，並聚焦五大方向，包括持續調整授信結構、擴增財富管理團隊、推出多元化數位金融商品、積極海外拓點，及持續強化風險控管。