台光電去年營收獲利雙創新高EPS 16.35元 擬配10元現金股利

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-29 18:49

CCL 廠台光電 (2383-TW)(29) 日公布最新財報，2023 年全年稅後純益 54.88 億元，年增 8.19%，每股純益 16.35 元，擬配發每股 10 元現金股利，依台光電今天收盤價 495 元計算，股利現金殖利率爲 2.02%。

台光電 2023 年第四季營收 128.82 億元，毛利率 28.34%，季減 1.84 個百分點，年增 1.49 個百分點，稅後 19.86 億元，季減 1.8%，年增 46.13%，單季每股純益 5.85 元。

台光電 2023 年全年營收 412.96 億元，毛利率 27.45%，年增 2.34 個百分點，稅後純益 54.88 億元，年增 8.19%，每股純益 16.35 元

台光電 指出，2022 及 2023 年整體電子業市場不佳，PCB 及 CCL 產業全年 均呈現衰退，但台光電以技術領先的優勢，在尖端產品提前布局、產品開發符合產業前端需求，營運自 2023 年第三季起大幅躍升，繳出連五年業績持續成長創新高的亮麗成績單。

台光電並指出，高效能運算產品的應用己明顯成為市場趨勢，在美系大廠、國際晶片大廠及雲端廠商紛紛設計導入下，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，也能保持高市占率的表現。各類伺服器及交換器的產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。

同時，低軌衛星發射數量快速增加，應用的場域延伸到車輛、船舶及飛機，搭配的傳輸速率逐年倍增、對於材料升級要求日益殷切，台光電在低軌衛星材料市場為主要供應商，受惠於低軌衛星材料升級的趨勢，預期營收在未來數年將有倍數成長。