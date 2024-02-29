台光電去年營收獲利雙創新高EPS 16.35元 擬配10元現金股利
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-29 18:49
CCL 廠台光電 (2383-TW)(29) 日公布最新財報，2023 年全年稅後純益 54.88 億元，年增 8.19%，每股純益 16.35 元，擬配發每股 10 元現金股利，依台光電今天收盤價 495 元計算，股利現金殖利率爲 2.02%。
台光電 2023 年第四季營收 128.82 億元，毛利率 28.34%，季減 1.84 個百分點，年增 1.49 個百分點，稅後 19.86 億元，季減 1.8%，年增 46.13%，單季每股純益 5.85 元。
台光電 2023 年全年營收 412.96 億元，毛利率 27.45%，年增 2.34 個百分點，稅後純益 54.88 億元，年增 8.19%，每股純益 16.35 元
台光電 指出，2022 及 2023 年整體電子業市場不佳，PCB 及 CCL 產業全年 均呈現衰退，但台光電以技術領先的優勢，在尖端產品提前布局、產品開發符合產業前端需求，營運自 2023 年第三季起大幅躍升，繳出連五年業績持續成長創新高的亮麗成績單。
台光電並指出，高效能運算產品的應用己明顯成為市場趨勢，在美系大廠、國際晶片大廠及雲端廠商紛紛設計導入下，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，也能保持高市占率的表現。各類伺服器及交換器的產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。
同時，低軌衛星發射數量快速增加，應用的場域延伸到車輛、船舶及飛機，搭配的傳輸速率逐年倍增、對於材料升級要求日益殷切，台光電在低軌衛星材料市場為主要供應商，受惠於低軌衛星材料升級的趨勢，預期營收在未來數年將有倍數成長。
台光電強調，搭載人工智慧的個人電腦已成為電腦廠商開發下一代產品的標準配備，另外，手機廠紛紛投入開發與訓練 AI 在手機的應用，台光電的材料在美系及中系終端客戶皆已認證中，預計今年陸續出貨。
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