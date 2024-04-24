生成式AI百花齊放 法人：基金投資宜軟硬體兼顧布局全球

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-24 15:47

AI 盛世來臨，各科技公司紛紛競相投資、搶攻市場大餅，景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，今年對於 AI 市場的預估，又比去年剛開始的預測高出好幾倍，市場應用開始進入百花齊放的階段，投資人想要跟上這波 AI 趨勢，只投資台股與美國遠遠無法涵蓋整個科技業，必須軟硬體雙管齊下布局全球。

微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 在今年初的達沃斯 (Davos) 論壇中預測，人工智慧 (AI) 這項技術將在未來五年內為所有人帶來巨大改變。蕭若梅指出，生成式 AI 席捲全球， 隨著算力到位，越來越多的應用激發了更多的應用創意。

像是 OpenAI 推出了 Sora，可以根據用戶的文字指令生成高畫質、生動的短影片；Samsung 新手機 S24 則提供了即時線上語音翻譯的 AI 功能。

更重要的是，電動車大廠特斯拉開始正式向用戶推送最新端到端的自動駕駛版本，透過把成上千萬的行車影片倒入 AI 模型中，讓電動車在行駛時，對外面環境的判斷更精準，也更像人在開車。

蕭若梅表示，景順全球科技基金聚焦跨關鍵領域技術公司，融合包括 AI 人工智慧、AR/VR 元宇宙、Automation 自動化機器人、Autonomous Vehicle 電動車及 Alternative Clean Tech 氣候科技等 5A 不同關鍵科技次產業，專業分工全球布局。

該基金伴隨全球科技產業起飛，擁有 27 年長期投資經驗，是台灣市場現存全球科技投信基金中成立歷史最悠久的基金，成立以來至 2024 年 3 月底，績效超過 700%，此外，為了讓投資人在資金規劃上能夠更加靈活有彈性，除了累積級別外，也提供 M8 美元月配及 M8 台幣月配級別，提供投資人多一項配息選擇。