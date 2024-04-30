中華信評估台泥獲利改善 評等展望調整為「穩定」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-30 10:39

中華信評發布最新評等報告指出，台泥 (1101-TW) 在將土耳其 OYAK 與葡萄牙 Cimpor 合併至財務報表後，將可改善其地理分散性與獲利穩定性，將台泥評等展望由「負向」調整為「穩定」；「twA+/twA-1」評等獲確認。

中華信評認為，Cimpor 與 OYAK 的合併，將能將低台泥對波動較大的中國水泥市場依賴，改善地理分散性與獲利穩定性，有助台泥水泥業務在未來 12-24 個月產生更穩定且更強勁的獲利能力。

同時，中華信評預估，台泥新的鋰離子電池工廠將於 2024 年持續提高產能，台泥電池部門將因此得以於 2025 年達到獲利狀態，綠電發電量增加與鋰電池產量提升將提高台泥 2024 年至 2025 年整體的 EBITDA 成長率。

中華信評表示，台泥股權融資與經強化的營運資金管理已在 2023 年使借款明顯減少，進而為 2024 年至 2025 年更高的資本支出提供支撐，加上 EBITDA 的成長速度加快，台泥因此得以在 2024 年至 2025 年將借款對 EBITDA 比維持在 3 倍以下。