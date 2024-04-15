台泥蘇澳35MW E-dReg儲能啟用 國內建置容量145MW市占率72%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-15 10:55

台泥 (1101-TW) 今 (15) 日宣布，在宜蘭蘇澳建置的 35MW E-dReg 儲能系統，正式啟用參與台電電力交易，而目前台泥國內 E-dReg 儲能總容量來到 145MW，市占率達 72%，年底前另一東部 50MW E-dReg 儲能案場也將分二期陸續併網。

台泥表示，目前已是台灣最大電力交易聚合商，此次宜蘭蘇澳案場啟用，將進一步鞏固在台灣儲能領域的領導地位，也以具體行動支持能源轉型。

現階段台泥已啟用的宜花大型儲能案場及建置中案場均屬於 E-dReg 儲能，由義大利子公司 NHOA 規劃設計，台泥儲能負責建置，且 E-dReg 也是目前台電電力交易產品中平均結清價格最高，將挹注台泥收益表現。

台泥表示，國內產業用電電價四月起平均調漲 13.5%、綠電快速增加以及生成式 AI 應用加速資料中心對儲能系統需求增加，種種因素都將帶動時間電價企業用戶對儲能的需求。