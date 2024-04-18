台泥集團擴大布局綠色物流 台灣通運引進VOLVO電動曳引車

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-18 15:27

台泥 (1101-TW) 與旗下台灣通運今 (18) 日攜手 VOLVO 共同宣布，啟動低碳 EV 綠色運輸，宣布台泥將成為國內第一個使用電動曳引車運送水泥產品的公司，電動曳引車將讓水泥運送的碳排減少 32%。

台灣通運董事長辜公怡表示，陸續導入電動大貨車及電動曳引車頭，以減少碳排放，並在水泥產品運輸中減少約 32% 的碳排放。台灣通運 2022 年起率先導入電動大貨卡、電動曳引車，開啟台灣的綠色物流。

台灣通運陸續引進 26 噸電動大貨卡以及 43 噸電動曳引車，成為目前台灣引進最多電動載具類型的物流公司，為半導體業、零售業及製造業之供應鏈減少範疇三碳排，下一步階段將組成小型電動商用車車隊，擴大營運範圍，鎖定民生消費業及有區域型終端配送需求之企業。

根據統計，台灣運輸部門溫室氣體排放量約占國家總體排放 12.8%，僅次於工業和能源部門，運輸中又以公路運輸排放為最大宗，其中大貨車與曳引車碳排位居第二，比例達 18.31%。

而此次台灣通運採用的 Volvo 43 噸電動曳引車擁有最高 300 公里的續航里程，電池容量依搭載電池數，最大可達 540 kWh，動力部分最多可配置 3 個電動馬達，搭配 12 速電力驅動傳動系統變速箱，可輸出最大 666 匹馬力，搭配 250kW 直流充電，充滿電僅需 2.5 小時。

台灣通運表示，引進的電動曳引車頭可附掛各類型半拖車，包括貨櫃板架、散泥槽車、油罐槽車、傾卸斗車、箱式或平板子車、電動壓縮垃圾子車，也可選配外供電源設備，提供如冷藏或冷凍運輸，今年先行提供兩輛電動曳引車搭配槽車桶為台泥執行散裝低碳水泥運送任務。

台泥總經理程耀輝表示，集團結合綠電、儲能及電動商用車的低碳方案，提供台灣廠商商用電動車選項，特別是價值鏈上下游的範疇三碳排。為了推動綠色運輸，需要政府與企業合作，確保有供應鏈支持和供應鏈的供應。

除了台灣外，台泥在大陸韶關與英德廠礦山上已經使用電動礦卡車、江蘇句容廠電動礦卡車更導入無人駕駛，集團旗下的台泥儲能也將與台通攜手合作建立充儲一體的電動曳引車充電站，其中 180-240kw 的快充樁可以讓電動曳引車在 50 分鐘內完成充電，以推動台灣電動車運輸的發展。