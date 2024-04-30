〈台股開盤〉開小高後震盪後衝高至20546點 站穩所有均線 美中不足量不夠
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-30 09:47
台股今 (30) 日隨著指數接近前高 20883 點，呈現震盪走勢，開盤後一度翻黑，但在台積電等電子股拉抬下，大盤再度翻紅，最高達 20546 點，站穩所有均線，並向前波高點 20883 點靠攏，預估今日成交量 3700 億元，較昨日收斂。
權值股走勢平淡，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲表態，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 都下跌，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都在平盤上，為大盤走勢增溫。
今日成交重心為重電族群，隨著獲利了結賣壓湧現，族群概念股都呈現下挫，華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW)、大同 (2371-TW)、中興電 (1513-TW) 都有 1% 以上的跌幅。
千金股股王競爭持續激烈，信驊 (5274-TW) 小跌，世芯 - KY(3661-TW) 小漲，盤中互有領先，都在 3100 元左右徘徊，緯穎 (6669-TW) 上漲超過 1%，其他如旭隼 (6409-TW)、川湖 (2059-TW) 等伺服器概念股都在盤上表態。
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