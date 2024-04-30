〈台股開盤〉開小高後震盪後衝高至20546點 站穩所有均線 美中不足量不夠

台股今 (30) 日隨著指數接近前高 20883 點，呈現震盪走勢，開盤後一度翻黑，但在台積電等電子股拉抬下，大盤再度翻紅，最高達 20546 點，站穩所有均線，並向前波高點 20883 點靠攏，預估今日成交量 3700 億元，較昨日收斂。