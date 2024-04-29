〈台股盤後〉電金權值領軍 強漲375點收最高20495點

台北股匯市今 (29) 日走勢不同調，儘管新台幣續貶，台股今 (29) 日開高走高，終場在台積電與金控類股帶動下，收在最高點 20495.52 點，大漲 375.01 點，成交值 4199.97 億元，與上周五相近。