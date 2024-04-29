〈台股盤後〉電金權值領軍 強漲375點收最高20495點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-29 13:55
台北股匯市今 (29) 日走勢不同調，儘管新台幣續貶，台股今 (29) 日開高走高，終場在台積電與金控類股帶動下，收在最高點 20495.52 點，大漲 375.01 點，成交值 4199.97 億元，與上周五相近。
權值股今日一片紅通通，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 1.66%，收在 795 元，站回所有均線，靠攏 800 元大關，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也同步走揚超過 1%，其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都在盤上表態。
金融股由中信金領軍，中信金 (2891-TW) 上周五公告配發 1.8 元現金股利，殖利率超過 5%，驚艷全市場，激勵今日股價爆量強攻漲停板，收在 34.25 元，貢獻台股漲點高達 19.16 點，僅次於台積電，也連帶拉抬金融股群起上揚。
金融族群包括新光金 (2888-TW)、國票金 (2889-TW)、國泰金 (2882-TW)、華南金 (2880-TW)、遠東銀 (2845-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW)、上海商銀 (5876-TW) 等漲幅都有 3% 以上，走勢相當凌厲。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇