〈企業徵才〉打造快樂職場! KPMG起薪4萬 還有夾娃娃機和101景觀咖啡萬元額度

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-25 09:06

繼央行升息、電價調漲，擅於精算的四大會計師事務所之一 KPMG 安侯建業，率先宣布今年徵用新人的起薪調漲 5%，起薪四萬元。KPMG 除提供人才職涯發展機制以及全方位人才養成計畫，並有員工的 101 限定高樓景觀咖啡廳每年 1 萬元的消費額度，5 月推出夾娃娃機提供員工放鬆紓壓。

繼去年啟動近年最大一波徵才行動，招募審計、稅務及顧問等部門的同仁外，為廣納人才，更於 23 日進行春季徵才面談活動中宣布，自今年七月加入審計部的新鮮人，起薪從原先的三萬八調整至四萬，調幅高達 5%，並規劃更多資源打造以人為本的快樂職場。

KPMG 安侯建業主席陳俊光表示，「人」是 KPMG 安侯建業最重要的資產，「以人為本」是重要的核心精神，提升同仁的薪資福利，一直是 KPMG 安侯建業持續努力的重點方向。陳俊光說，隨著事務所業務不斷擴展，自然更是需要更多的新血加入，因此今年 7 月起，畢業後加入審計部門的新鮮人，起薪將調高到四萬元，研究所畢業生更提供額外加給，吸引年輕人加入。

陳俊光進一步表示，KPMG 每年檢視物價通膨、市場整體薪酬，並綜合考量同職級表現及薪酬平均，作為薪資架構及薪酬策略調整的依據，持續優化每年度具有競爭力的薪資調整，讓同仁整體薪酬在業界立於標竿。

KPMG 安侯建業執行長施威銘表示，除了提高薪酬福利，為了招募新血、人才留任，KPMG 也提出全方位的員工照顧計畫，照顧員工身心靈、增加彈性工時、更多進修機會來建構友善職場，提升同仁歸屬感，並將今年的同仁照顧策略訂為「Fun 樂趣」，希望同仁在專業追求的忙碌的工作中感受到除了專業成長之外的各面向樂趣。

針對彈性工時的部分，KPMG 提出未來上班時間的前後半小時為彈性時間，且同仁每月可有 8 次的 work from home，讓員工可以更彈性安排時間，提高工作效率，更可兼顧生活的多元需求。

此外，每年 KPMG 在忙季期間都有推出員工忙季關懷計畫，除了隨時可取得營養品的補充外，也提供由公司補助部份金額的零食架及飲料自動販賣機， 5 月也將推出夾娃娃機，讓同仁在忙季忙碌的工作中，偷閒放鬆紓壓。

另外，包括 KPMG 專屬的 101 限定高樓景觀咖啡廳，每位同仁每年都有 1 萬元的免費消費額度，另外還有視障按摩服務、各類社團、國內外員工旅遊、健康諮詢、運動社團、講座 / 手作課程、家庭日與尾牙等活動等，都是 KPMG 積極替所有同仁打造安全而舒適的工作環境。



除了提高薪資、福利外，建立完善的人才職涯發展機制以及全方位人才養成計畫，也是現今企業經營必修的一門重要功課。張純怡也說，KPMG 提供不同領域的教育訓練，從 Technical、Leadership、Business 三大核心學程課程以及其它共八大領域的發展規劃，全方位協助同仁提升的職場技能並發揮最大的潛力。