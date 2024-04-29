中華電長期耕耘ESG 榮獲台灣最佳ESG承諾及最佳投資人雙料大獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-29 17:05

中華電 (2412-TW) 今 (29) 日指出，中華電日前榮獲財經雜誌 FinanceAsia 中「最佳 ESG 承諾」銀獎，為台灣電信業最佳；另外也獲評台灣跨產業「最佳投資人關係」銅獎，是台灣電信唯一獲獎的業者。

董事長郭水義表示，中華電信專注企業永續發展，積極推動淨零減碳，同時具體承諾淨零目標與前進路徑，領先同業諾在 2030 年達成生物多樣性淨正向影響與無毀林目標，更率先加入 EV100 倡議。

郭水義進一步指出，中華電信長年以來為 ESG 永續發展投入的心力以及對投資人關係的維繫廣獲國際肯定，除續獲國際信用評等機構 Standard & Poor’s 國外長期評等為「AA」，是全球電信業者最佳及唯一，更蟬聯道瓊永續世界指數 (DJSI)「世界指數 (DJSI-World)」名列全球電信業第一。

總經理林昭陽也表示，為持續強化公司治理，公司訂定高階經理人變動薪酬與 ESG 指標連結，更制定高階薪酬索回政策 (Clawback Policy)，是全台灣少數以此政策確保高階主管的決策與投資人長期利益結合的企業。