立訊劍指輝達GB200零組件訂單 宣德可望受惠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-29 15:00

立訊精密 (002475-CN) 透露，針對輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)GB200 NVL72 單櫃整套可以提供約 209 萬人民幣 (約新台幣 940 萬元) 的解決方案，立訊旗下宣德 (5457-TW) 看好可望同步受惠、大啖 AI 商機。

立訊精密在近期投資者關係活動記錄表中披露，在 AI 行業的潛在機會中，輝達發佈新 GB200 芯片和對應架構，其中，GB200 NVL72 單櫃整套可提供包含電連接、光連接、電源管理、散熱等產品，預計總市場規模將達到千億元。

而宣德是立訊精密旗下的連接器廠，除了高頻高速、大電流連接器及線束外，還有精密機構件、系統組裝等業務。宣德看好，隨著母集團積極搶進 AI 供應鏈，有機會展開進一步合作，可望因此同步受惠。

據了解，GB200 NVL72 機架連接 36 個 Grace CPU 和 72 個 Blackwell GPU，擁有 72 個使用 NVLink 互聯的 GPU，能夠作為單一大型的 GPU 使用，並為擁有兆級參數的 LLM 提供 30 倍的即時推論速度。