〈智慧城市展〉中華電四大領域解決方案輸出海外 鎖定東南亞市場

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 17:25

中華電 (2412-TW) 連續 11 年參與智慧城市展，董事長郭水義今 (19) 日表示，智慧城市解決方案有四大項目，包括智慧交通、智慧醫療、智慧文創以及智慧物流，目前鎖定搶攻東南亞市場為主，未來更將與國內多家合作廠商一起合作，把台灣成功經驗複製到海外。

郭水義說，台灣的成功經驗往海外複製，已經陸續有成果，領域涵蓋智慧醫療、智慧建築等解決方案 ，尤其國外 80-90% 台商電網路、ICT 都在海外有相關案例。

中華電在展區中打造的智慧交通解決方案，擬真城市模型，展示以行動網路蒐集訊息匯集為電信大數據 (CVP) 進行交通分析，包含旅行時間、車流起訖、路徑選擇、號誌計劃檢視等，協助地方政府進行交通管理、運輸規劃策略擬定。

另外，隨著國內觀光產業成長，國際級大型賽事與演唱會來台舉辦，中華電透過電信大數據進行交通分析，搭配 AI 技術預測未來 30 分鐘內的交通路況。以數據為基礎，即時因應問題擬定辦法，協助地方政府有效管理人 / 車潮疏散議題；散場後亦能透過電信大數據 CVP 分析活動人 / 車潮疏散後湧向的熱區。