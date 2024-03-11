中華電坐穩雙冠王寶座 2月每股賺0.42元創近7年同期新高

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-11 18:41

電信三雄今 (11) 日公布自結數，中華電 (2412-TW) 坐穩雙冠王寶座，2 月營收、獲利創近 7 年同期新高，每股純益 0.42 元，贏過台灣大 (3045-TW) 的 0.29 元、遠傳 (4904-TW)0.27 元；累計前 2 月營運方面，中華電每股賺 0.83 元，台灣大與遠傳則分別為 0.64 元、0.54 元。

中華電

2 月營收 186.7 億元，月增 4.13%、年增 4.1%；EBITDA 74 億元，月增 1.37%、年增 2.6%；稅後純益 32.4 億元，月增 2.21%、年增 3%，每股純益 0.42 元。

中華電信表示，2 月業務及財務表現雙雙攀升，三大事業群皆繳出營收正成長的佳績，整體合併營收、營業淨利、EBITDA 及 EPS 則創近七年同期新高。

各業務方面，中華電指出，2 月行動服務營收年增 5.1%，主因行動服務品質優異，帶動 5G 用戶數與整體 090 門號數提升，行動數據營收亦受惠國際漫遊需求而增加，加上春節期間影視內容大受歡迎，有效挹注整體營收。此外，行動月租型 ARPU(每用戶平均收入) 年增 3.2%，連續 35 個月成長；行動月租型離網率維持 0.36%，持續保持電信業最低。

新興業務表現同樣亮眼，智慧聯網營收年增 27.8%，主因太陽光電專案入帳；資安業務營收年成長也達雙位數、ICT 整合專標案因大型專案入帳，營收年增 13.1%，帶動整體 ICT 營收年成長。銷貨收入則年成長 1.7%。

中華電前 2 月營收 366 億元，年增 2.5%，財測達成率 99.8%-100.3%；EBITDA 147 億元，年增 0.4%；稅後純益 64.1 億元，與去年同期相當，財測達成率 106.4%-108%，每股純益 0.83 元。

遠傳

2 月合併營收 84.91 億元，月減 5.01%、年增 18.6%；EBITDA 29.38 億元，月減 1.57%、年增 12.2%；稅後純益 9.71 億元，與前一月相當、年減 1%，主要是受合併折舊與攤銷費用增加，以及去年同期業外一次性利益墊高基期影響，每股純益 0.27 元。

累計前 2 月營收 174.29 億元，年增 16.4%；EBITDA 59.23 億元，年增 13.1%；稅後純益 19.48 億元，年增 7.3%，每股純益 0.54 元。

遠傳表示，受惠 5G 滲透率穩定提升、農曆春節漫遊業務升溫、合併亞太電信綜效以及企業智慧資通訊服務、遠傳守護網、遠傳 friDay 影音、行動金融服務等新經濟營收成長亮眼，挹注 2 月月租型用戶每月平均貢獻度 (ARPU) 相較 1 月攀升，帶動行動服務營收年成長率擴大至 19.1%，締造自 2021 年 3 月以來連續 36 個月正成長的佳績。

台灣大

2 月營收 152.5 億元，月減 10%、年增 11%；EBITDA 33.3 億元，月減 9.5%、年增增 17%；稅後純益 8.8 億元，月減 17%、年減 4.7%，每股純益 0.29 元。

前 2 月營收 322.1 億元，年增 12.8%；EBITDA 70.1 億元，年增 22%；稅後純益 19.4 億元，年增 9.4%，每股純益 0.64 元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，今年 2 月除了併入台灣之星用戶的營收貢獻外，台灣大既有智慧型手機月租用戶 ARPU 年增 7%，加上漫遊相關營收月增 15%、達 2019 年底疫情前單月水準，使行動服務營收年成長幅度達 27%，接近 53 億元。