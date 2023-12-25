臺鹽響應臺南400元旦敲鐘祈福 七股鹽山送限量版台塩海洋鹼性離子水

臺鹽 (1737-TW) 七股鹽山響應臺南 400 跨年敲鐘祈福活動，2024 元旦當日入園遊客，只要在指定時間內完成敲鐘祈福儀式打卡上傳，即可獲得限量一瓶龍來運轉「台塩海洋鹼性離子水」，臺鹽公司歡迎遊客元旦到磁場最乾淨的七股鹽山，將滿滿的祝福能量帶回家，迎接好運一整年。

由臺南民間團體發起的年度「臺南跨年敲鐘祈福」活動，每年 12 月 31 日夜間子時，都會邀集民眾在合作據點，以環保敲鐘取代喧騰鞭炮跨年，藉活動凝聚情感傳承樸實在地精神。今年「臺南跨年敲鐘祈福」因應臺南 400 年主題，臺南市民政局更大舉號召大臺南 37 區 403 家地方寺廟、教堂跨宗教單位串聯，共襄盛舉。

臺鹽公司七股鹽山則是第一個響應「臺南跨年敲鐘祈福」此項優質活動的風景區，提供國內外遊客能在全台磁場最乾淨的七股鹽山，參與這場豐盛的心靈饗宴。七股鹽山將於 2024 年 1 月 1 日上午 10 點 30 分、下午 3 點舉辦敲鐘祈福活動，遊客只要在鹽山鐘樓敲鐘、祈福，並拍照打卡上傳社群，即可獲贈一瓶龍來運轉「台塩海洋鹼性離子水」，每時段限量發送 300 瓶，邀請遊客在 2024 年第一天來鹽山喝 No.1 開運好水！

臺鹽公司表示，420ml「台塩海洋鹼性離子水」瓶身使用 25%rPET 再生料的永續精神，恰與跨年敲鐘祈福心靈環保有異曲同工之妙，歡迎遊客元旦到七股鹽山敲鐘祈福送舊迎新沾喜氣，也盼藉由發送龍來運轉「台塩海洋鹼性離子水」，在新年的第一天，與遊客分享洋溢祝福的好水，傳遞更多平安、幸福正能量。