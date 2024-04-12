臺鹽看好海洋鹼性離子水瓶裝水市場 力拚旺季順銷維持成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-12 17:58

臺鹽 (1737-TW) 旗下海洋鹼性離子水的瓶裝水產品在 2022 年銷售金額首度突破 10 億元，銷售仍不斷成長，臺鹽總經理陳世輝今 (12) 日指出，2024 年至今，海洋鹼性離子水的銷售仍維持成長，臺鹽也全力在接下來的第二季、第三季夏日旺季力拚順銷。

臺鹽今天舉辦綠迷雅奢逆時御膚淨白精華乳新品上市發表會，陳世輝則是在會後就臺鹽的包裝水、保養、保健品及台鹽綠能的營運展望提出說明。

臺鹽 2024 年首季營收 8.13 億元，季增 6.51%，年減 5.98%。

陳世輝指出，隨著氣溫升高，臺鹽海洋鹼性離子水產品將進入銷售旺季，今年至今，海洋鹼性離子水的銷售仍維持成長，預期今年這類別產品部分營收將維持成長。同時，臺鹽海洋鹼性離子水年產量達 650 萬箱，臺鹽陸續投入資金改善製程，希望藉此來提高產量，而臺鹽海洋鹼性離子水第 3 條生產線正在規劃當中，但還需要仔細觀察市場的需求量，才會決定是否要正式設置。

臺鹽生技保養、保健品方面，陳世輝說，目前受到通膨影響消費力道有限，成長力道並不如之前，今年對此部份業績仍保守看待。未來將利用線上商城來引導客戶群進入實體店面，希望能提高客單價，吸引年青客群，也會提供專業講師來告知消費者如何保養，增加競爭力。至於臺鹽於 2018 年成立的臺鹽綠能公司，業務內容也出現轉變，其營運方向也出現由原來規劃的 EPC 工程，進一步要投入案場的經營，臺鹽綠能目前股本 3.71 億元，由臺鹽持股 66.75%，其餘股權由民股及員工持有。

臺鹽綠能原規劃營運模式主要為提供能源技術服務，本身不投資電業，而是協助國內外大型電業投資商完成電廠投資，從土地整合到場域設計，包括未來合法安全的工程 (EPC) 實現，到完成後 20 年案場維運等一條龍服務；但因臺鹽土地活化及啟動太陽能光電場新投資事業，營運模式有所改變。

陳世輝表示，現階段臺鹽綠能正在思考過去那裡有做不好的地方，來進行改善，把體質調整好之後，才會考慮進入資本市場，目前對掛牌沒有明確的時間表。

臺鹽今由董事長劉雅娟 (右) 主持綠迷雅新產品發表。(鉅亨網記者張欽發攝)