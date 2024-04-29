陽明交大竹北六家校區蓋商辦惹議 群聯與校方發五點聲明

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-29 16:27

對於「反對陽明交大以產學合作之名，強推客家學院校區興建商辦 大樓之連署聲明」聯合聲明如下:

一、 學校基於推動產學合作的目的，由企業出資在竹北六家校區興建產學研發大樓，由雙方利用該大樓之空間進行產學合作，共創校區學術研究、未來的 AI 應用及科技產業之發展。

二、 校園的永續發展長年來都是校方與各學院在積極的探索與推動，本合作案亦基於此一理念下而進行，寄望對六家校區客家文化歷史價值的保存與永續發展，盡一份心力，符合當初以保存客家文化及鼓勵教育之宗旨。

三、 同時，本案推動過程會審慎嚴謹地，依照有關法規程序予以評估後，並配合周邊文化資產及環境，於現有停車場空地進行產學研發大樓及未來停車空間之整體規劃建設，不會破壞客家古蹟群及影響到古蹟群之維護及保存。

四、 產學研發大樓完成後，建物所有權歸屬於學校，再依據學校之規定提報校內審查程序，核算租金出租給捐建企業，並無校方擅自以遠低於市價之價格將此特殊校地交予企業使用之誤會。