〈熱門股〉外資狂敲航空雙雄達70億元 長榮航飛出近9個月高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-27 10:40

在市場期待兩岸觀光有望鬆綁的激勵下，航空股發動，長榮航 (2618-TW) 一周來大漲 17.85%，股價創去年 8 月上旬以來新高，華航 (2610-TW) 也有 10.54% 的漲勢，寫 1 月中旬以高；其中，外資狂敲進長榮航 16.6 萬張，金額高達 56.8 億元，同時大買華航超過 6.3 萬張，金額達 13.2 億元，成為航空雙雄高飛的最大推手。

儘管陸委會重申，陸方尚未明確宣布對等開放、雙向交流，但中國國台辦日前表態，將採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作，被市場解讀為釋出善意的第一步。

此主要是因，日前在馬習二會上，中共總書記習近平提到，樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看。

長榮航第一季合併營收 519.15 億元，年增 16.86%，創單季第三高紀錄，歐美長程線平均載客率超過 90%，長榮航目前東南亞的曼谷、吉隆坡、清邁和峴港等熱門旅遊景點的機位需求暢旺，而東北亞航線適逢賞櫻旺季，平均載客率超過 90%。

目前長榮航可飛中國航點包括北京、上海、杭州、深圳、廣州、廈門和成都等，長榮航日前提到，一旦市場需求增，會持續評估加密、新增其他中國航點。