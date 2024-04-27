美股重點新聞摘要2024年04月27日

鉅亨網新聞中心 2024-04-27 08:17

蘋果傳和 OpenAI 加緊討論 將生成式 AI 功能整合至新一代 iPhone

知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 再度和 OpenAI 就使用這家新創公司的技術展開討論，為今年稍晚推出的新一代 iPhone 支援部分新功能。閱讀全文...

史上第四家！Alphabet 躋身市值 2 兆美元俱樂部

Google 母公司 Alphabet 週五 (26 日) 正式加入 2 兆美元俱樂部，成為史上第四家達到此市值里程碑的美國企業。閱讀全文...

花旗下修 Fed 今年降息預期 仍估最快 7 月開始首降

繼日前美國第一季經濟成長低於預期後，最新個人消費支出 (PCE) 物價指數增速超預期成長，讓市場擔憂可能陷入停滯性通膨。花旗集團周五 (26 日) 下調對聯準會 (Fed) 的降息預期，但仍預估今年將從 7 月開始首次降息，至年底降息 100 個基點，較先前預測 6 月開始降息 125 個基點收窄，是華爾街最溫和的預測者之一。閱讀全文...

美 4 月密大消費者信心指數終值降至 77.2 一年通膨預期創 10 個月新高