H200快上市！中間商急清庫存 輝達H100在陸現貨價暴跌一成

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 08:42

受惠於生成式 AI 熱潮，用於 AI 伺服器的輝達 (NVDA-US) H100 晶片一直供不應求，價格表現強勁，加上美國對中國祭出 AI 晶片禁令，使得搭載 H100 銷往中國的伺服器現貨價格水漲船高，一度高達人民幣 300 多萬元，遠高過 28-30 萬美元的官方售價，扣掉物流及關稅成本，部分中間商可以輕鬆獲利逾一成。

去年 10 月 17 日，美國要求 AI 晶片性能超過標準的任何公司，在產品出口到中國及其他引起關切的國家前，都必須先向美國商務部申請許可。美國去年底實施較為寬鬆的晶片管制後，中國企業爭相訂購輝達的 A800 及 H800 晶片，這些是輝達為了符合出口規定而為中國市場打造的 AI 晶片。

但近來業內人士透露，H100 現貨價格開始鬆動，甚至出現下跌，4 月香港現貨價已下跌到 260 萬元左右，在中國國內則跌至 270 萬到 280 萬元左右，較高點下滑 20 萬到 30 萬元。

按照輝達計畫，今年第二季將正式開賣 H200 晶片，時間很可能就在 6 月，一些中間商擔心 H200 發售將對 H100 的價格造成劇烈衝擊，急於賣出手中庫存，導致 H100 伺服器價格下跌。

市場猜測輝達股價在 4 月 19 日暴跌 10% 便是受市場上述擔憂情緒影響，全球大部分晶片公司當日股價也隨之走跌，包括超微、Meta、美光等大廠均出現不同程度跌幅。

根據輝達去年 11 月 13 日在全球超級計算大會（SC23）的介紹，H200 在性能方面比 H100 提升約 60% 到 90%，並採用 H100 相同的 Hopper 架構，因此它們的浮點速率基本相同。

在主要升級方面，H200 重點轉向記憶體容量跟頻寬，包括 141GB 的 HBM3E 記憶體，比 H100 提升 80%，頻寬則從 H100 的 3.35TB/s 增加到了 4.8TB/s，提升 40%。

值得注意的是，H200 在大語言模型 (LLM) 推理表現上的性能提升極其明顯，H200 在 700 億參數的 Llama2 大模型的推理速度比 H100 快了一倍，能耗卻直接降低了一半。