〈景氣燈號〉AI新興科技拉動 燈號連三綠 信號分數30分創2年來新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-26 17:14

國發會今 (26) 日發布 113 年 3 月景氣對策信號綜合判斷分數為 30 分，較上月增加 1 分，燈號續呈綠燈，今年已連續三個月呈現穩定的綠燈。景氣對策信號綜合分數 30 分，也是自 2022 年 4 月以來，2 年以來的新高。

國發會經濟處長吳明蕙指出，受惠 AI 等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，加以領先及同時指標維持上升，顯示國內景氣持續回溫。

吳明蕙指出，在投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信心，加以企業因應淨零與數位轉型，仍將投入研發與製程改善，以及政府推動綠能、危老都更等工作，並續增公共建設量能，皆可望激勵投資。

內需方面，隨國內股市交易熱絡及勞動市場維持穩定，以及政府推動所得稅制優化及各項減輕負擔措施，提高家庭可支配所得，均有助維繫民間消費動能。

景氣對策信號 3 月分數為 30 分，較上月增加 1 分，燈號續為綠燈。9 項構成項目中，貨幣總計數 M1B 由藍燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲業營業額、機械及電機設備進口值均由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加 1 分；工業生產指數、工業及服務業加班工時均由黃紅燈轉呈綠燈，分數各減少 1 分；其餘 4 項燈號維持不 變。

觀察個別構成項目：貨幣總計數 M1B 由上月 3.6% 增為 5.3%，燈號由藍燈轉呈黃藍燈。股價指數變動率則由上月 19.8% 增至 26.8%，燈號續呈紅燈； 工業生產指數變動率由上月下修值 7.2% 略減為 6.96%， 燈號由黃紅燈轉呈綠燈。

吳明蕙表示，展望未來，隨著全球商品貿易復甦，以及高效能運算、 AI 等新興科技應用加速擴展，將有助延續出口成長態勢。但要注意，因全球景氣復甦仍受通膨緩降、高利率環境、美中對峙、地緣政治干擾加劇等不確定因素影響，後續發展仍須密切關注。