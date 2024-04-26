〈美律法說〉美律Q1淡季不淡持續看旺Q2 力拚史上最佳上半年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-26 19:55

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (26) 日召開線上法說會指出，在娛樂性頭戴式耳機帶動之下，美律第一季呈現淡季不淡。展望第二季，隨著市場景氣逐漸回溫，客戶庫存處於低水位，陸續開始追加訂單，第二季將延續成長，有望迎來史上表現最佳的上半年。

如果以美律各類產品來看，耳機第二季有望季增、年增，營收占比將較第一季微幅上升，主要成長動能來自娛樂性頭戴式耳機、商業用耳機，以及電競耳機。其中，尤以頭戴式耳機需求最為強勁，客戶也因庫存水位低，持續追加訂單。

揚聲器部分，第二季將較第一季微幅成長，年對年則持平。美律進一步指出，手機用揚聲器以及 NB 較去年同期下滑，不過在車用及音箱則較去年同期上升。

美律指出，電池產品以及麥克風元件將較去年同期大幅成長。電池產品主要來自客戶庫存去化結束，且新產品陸續量產，客戶訂單持續增加，可望在第二季開始出貨，近一步推升營收貢獻。