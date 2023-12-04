美律成立全台首座微聽損書庫 總裁黃朝豐:產品創新加速永續轉型

電聲大廠美律 (2439-TW) 近年推動微聽損倡議計畫，關注聽力保護問題，今年更將觸角向下紮根成立台灣首座微聽損愛書庫，預計一年受惠學子將近 5400 人次。總裁黃朝豐指出，公司的創新技術都來自於對社會需求的洞察與回應，將持續發揮企業影響力，加速永續轉型。

美律首座微聽損愛書庫在西屯國小舉行揭牌儀式，美律董事長廖祿立親自出席揭牌儀式。廖祿立自 921 地震後提倡全班閱讀討論同一本書的「共讀」概念，並號召企業共襄盛舉，2005 年成立第一座愛的書庫，至今已超過 365 座書庫、總借閱人數突破 6863 萬。

美律近年推動微聽損教育，有感傳統聽力衛教教育缺乏對「聲音」的認識，因而贊助閱讀文化基金會，成立台灣第一座以聲學及聽力教育為主的「聽見幸福」愛的書庫，希望透過共讀力量，讓聽力保護知識向下紮根。

台灣閱讀文化基金會執行長何鴻鈞表示，聽見幸福微聽損愛的書庫是特色書庫，將以聲音、音樂及聽損相關的科普書及聽力、護耳教育相關叢書優先。

為縮短城鄉差距，美律今年也與政治大學創新與創造力研究中心的鹿樂平臺合作，贊助偏鄉小學前進美律研發總部，參加「小小電聲工程師」體驗營。 除了參觀耗資千萬元打造的無響室及耳機 DIY 的課程外，為了讓孩子們對聲音的能量更有感，還安排了一系列「看見聲音」體驗活動，期待有更多企業，一起讓偏鄉孩童也能深入各領域的科普教育。

美律近年來在永續行動上表現傑出，2023 除甫獲 TCSA 台灣企業永續金獎及 SGS ESG AWARD 外，更在產品開發上實踐永續精神；遠端照護的被動式嬰兒照護系統、獲得 IF 設計大獎的睡眠耳機以及聽力保護 APP，均獲得外界肯定。