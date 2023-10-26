美律Q3每股賺1.97元 擬斥資2.86億元參與東浦私募

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (26) 日公布財報，受惠產品線進入傳統出貨旺季，第三季雙率雙升，稅後純益 4.22 億元，季增 16.32%，但因去年同期基期高，年減 28.07%，每股純益 1.97 元。董事會也決議，擬斥資 2.86 億元參與東浦 (3290-TW) 私募案，持股比 16.22%。

美律為降低生產成本與提升價格競爭力、深化產業鏈垂直整合，決議取得東浦 1.4 萬張私募普通股，每股價格 20.43 元，較東浦今日收盤價 27.45 元，折價約 25.6%。

美律第三季營收 94.55 億元，季增 13.15%、年減 14.44%；毛利率 13.99%，季增 1.6 個百分點、年增 1.5 個百分點；營益率 4.25%，季增 2.01 個百分點、年增 0.57 個百分點。

累計營運方面，前三季營收 249.42 億元，年減 0.52%；毛利率 12.89%，年減 0.11 個百分點；營益率 2.63%，年增 0.01 個百分點；稅後純益 8.4 億元，年減 22.86%，每股純益 3.92 元。

從各產品線來看，耳機受惠第三季有新品上市，加上頭戴式耳機需求佳，營收較前一季成長；TWS(真無線耳機) 今年第三季則因去年同期新舊機種同時出貨，基期高，業績下滑。

揚聲器則在新手機進入量產，第三季營收季增，但 NB 需求下滑，業績較去年同期衰退。